Singapur Başbakanı: "Yüksek enflasyon ve faiz yakın zamanda normale dönmeyecek" - Son Dakika
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Singapur Başbakanı: "Yüksek enflasyon ve faiz yakın zamanda normale dönmeyecek"

08.08.2022 16:41
Singapur Başbakanı: "Yüksek enflasyon ve faiz yakın zamanda normale dönmeyecek"

KUALA Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, "Dünyadaki yüksek enflasyon ve faiz oranları yakın zamanda normale dönmeyecek.

KUALA Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, "Dünyadaki yüksek enflasyon ve faiz oranları yakın zamanda normale dönmeyecek." dedi.

Channel News Asia'nın haberine göre Başbakan Lee, ülkesinin 57. Ulusal Gün konuşmasında yaptığı açıklamada, dünyanın on yıllardır tadını çıkardığı düşük enflasyon ve faiz oranlarına yakın zamanda dönmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Lee, Singapurluların bölgenin şimdiye kadarki gibi barışçıl ve istikrarlı olamayabileceği ihtimaline de hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Singapur, Kovid-19 salgını sınavını atlatmış olsa da önlerindeki yolun kolay olmayacağını ve vatandaşların birlik içinde kalmaları gerektiğini belirten Lee, hükümetin halkın yükselen fiyatlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için "gereken her şeyi yaptığına" dair güvence verdi.

Başbakan, "Hükümet ayrıca işler kötüye giderse Singapurlulara yardım etmek için daha fazlasını yapmaya hazır ama temel gerçek şu ki uluslararası ekonomik koşullar değişti." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Lee Hsien Loong, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Başbakanı: 'Yüksek enflasyon ve faiz yakın zamanda normale dönmeyecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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