Kuantum Teknolojileri Projesi İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM arasında "Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi" imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında başlatılan AR-GE projelerine ilişkin imza töreni, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya ile STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de katıldığı törende, SSB ile STM arasında "Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi"ne imza atıldı.

Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi ile kamu, akademi ve sanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki yerli yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ulusal bir ekosistemin oluşturulması hedefleniyor.