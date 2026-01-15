Küba, ABD Operasyonunda Kaybettiği Askerleri İçin Tören Düzenledi - Son Dakika
Küba, ABD Operasyonunda Kaybettiği Askerleri İçin Tören Düzenledi

15.01.2026 18:00
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi Havana'ya getirildi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana'ya getirildi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonda farklı ülkelerden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Operasyonda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi bugün resmi törenle başkent Havana'ya getirildi. Kübalı askerler, Havana Havalimanı'nda trompet ve davulların çaldığı tören sırasında, uçaktan çıkarak 32 Kübalı subayın naaşlarını taşıyan sandıkları taşıdı. Askeri yetkililer de dahil binlerce Kübalı, Havana caddelerinde cenazeleri selamlamak üzere sıraya dizildi.

Operasyonda yaralanan 12 kişi dün getirilmişti

Venezuela'dan gelen, aralarında tekerlekli sandalyede olanların da bulunduğu 12'den fazla yaralı, dün Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez eşliğinde ülkeye getirilmişti. Yaralılar, İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez ve Silahlı Kuvvetler Bakanı Alvaro Lopez Miera tarafından karşılanmıştı.

Küba hükümeti 32 vatandaşının öldüğünü açıklamıştı

Küba hükümeti, 32 vatandaşının ABD'nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ölenlerin tamamının Küba silahlı kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları mensupları olduğu belirtilmişti.

Venezuela'ya operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD'ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Venezuela devlet başkanı, suçsuz olduğunu savunmuştu. - HAVANA

Kaynak: İHA

