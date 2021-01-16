Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika

Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

16.01.2021 03:41
Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi, System.String[]

Küba, ABD yönetiminin, "ciddi insan hakları ihlali" gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ı yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

Küba, ABD yönetiminin, "ciddi insan hakları ihlali" gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ı yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Kübalı şahısları ve kuruluşları "tek taraflı ve gayri meşru listelere" eklemeye devam ettiğini belirtti.

ABD'nin Küba'yı sözde teröre destek veren ülkeler listesine aldığına atıfta bulunan Parilla, "Küba'yı öne çıkarma çabası, dış politikada bir izolasyon ve bozgun mirası bırakan bir rejimden geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ın yaptırım listesine eklendiği bildirilmişti.

Açıklamada, yaptırım nedeni olarak "ciddi insan hakları ihlali" gerekçe gösterilmişti.

Kübalı muhalif Jose Daniel Ferrer'in Eylül 2019'da İçişleri Bakanlığının kontrolündeki bir hapishanede işkence gördüğü ve tecrit edildiği belirtilen açıklamada, Ferrer'in hapishanede hiçbir tıbbi hizmet almadığı aktarılmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Küba rejiminin uzun bir insan hakları ihlali geçmişi olduğunu iddia ederek, "ABD, Küba'daki ve dünyanın başka yerlerindeki vahim insan hakları durumunu ele almak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG itirafı: PKK'nın alt koludur '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi
2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü 2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü         
00:54
Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi         
22:57
Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde         
22:28
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu         
21:57
Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı         
21:24
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 03:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei