Küba, Venezuela saldırısında ölen askerleri anıyor

13.01.2026 12:05
Küba, ABD'nin Venezuela'daki saldırısında ölen 32 askerinin cenazelerini perşembe getirecek.

HAVANA, 13 Ocak (Xinhua) -- Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırı sırasında hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesinin perşembe günü ülkeye getirileceğini belirtti.

Hükümetin pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada askerlerin cenazelerinin, başkent Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenecek askeri törenle karşılanacağı ve hayatını kaybeden askerler adına anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Cenaze alayının, Rancho Boyeros Caddesi'nden Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'nın merkezine doğru ilerleyeceği kaydedildi.

Cuma günü ise Jose Marti Anti-Emperyalist Tribünü'nde toplanan halk, "Savaşan Halkın Yürüyüşü'nü" başlatacak. Aynı zamanda ülke genelindeki tüm eyalet başkentlerinde de anma törenleri düzenlenecek.

Hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri, memleketlerindeki Savunma İçin Can Verenler'e ayrılmış mezarlıklarda defnedilecek.

ABD hükümetinin 3 Ocak'ta Karakas ve Venezuela'nın diğer bölgelerine düzenlediği askeri saldırılarda resmi rakamlara göre 100 kişi hayatını kaybetti. Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler ve İçişleri Bakanlığı adına görevlendirilmiş 32 Kübalı da saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua

