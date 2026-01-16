Kubbetü's-Sahra Camisi Açıldı - Son Dakika
Kubbetü's-Sahra Camisi Açıldı

16.01.2026 14:19
Malatya'da yapılan Kubbetü's-Sahra Camisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Kubbetü's- Sahra Camisi, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katıldığı törenle ibadete açıldı. Arpaguş, "Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak inşallah yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

Kubbetü's-Sahra Camisi açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve il protokolü katıldı.

Vali Yavuz: Dini hizmetleri daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Bugün mübarek bir ibadethaneyi de açma şerefini Rabbim bizlere bahşetti. Gençlik Başkanımız, Allah razı olsun, şehrimizi teşrif etti. Buradaki dini hizmetler konusunda bizlere işaretlerde bulundu. Kendisinin rehberliğinde inşallah Malatya'mızda dini hizmetleri daha da ileriye taşımak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Arpaguş: Şehirleri inancımıza ve kültürümüze göre imar etmekle memuruz

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kutlu bir geceden sonra, güzel bir cuma sabahında; miracın mekanı olan Kubbetü's-Sahra'nın adını taşıyan güzel bir hayır hizmetinin, Kubbetü's-Sahra Camii'nin açılışı vesilesiyle Malatya'mızda bir aradayız. Cenabıhakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun.

Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak inşallah yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, çalışacağız. İnşallah daha güzel günlere ulaşmak için Cenabıhakk'a dua ve niyazda bulunuyoruz.

Bizler şehirlerimizi kendi inancımıza ve kültürümüze göre dizayn etmek, ibadethanelerimizi; küçük yaştaki çocuklarımızın Kur'an kurslarından, yetişkin insanlara hizmet verecek kurslara kadar manevi mekanlarla donatmakla memuruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman bu tür hizmetlerde elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz.

Ama tabii ki burada en büyük pay hayır sahibi kardeşlerimizin. Onlar, Allah onlardan razı olsun, aziz dostlar… Bu ibadethanenin cemaati bol olsun inşallah. Yapılan, içerisinde yapılan dualar hakikaten de makbul olsun. Vardığımız secdelerde inşallah Cenabıhakk'a kulluk ve yakınlık hasıl olsun.

Camimiz hayırlı olsun, dualarımız makbul olsun, cuma günümüz mübarek olsun. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Sahra, Son Dakika

