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Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi - Son Dakika

Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi

17.12.2021 21:21

Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kucağındaki yaralı bebek ile yoldan geçen sürücüleri durdurmaya çalıştı Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan tır sürücüsü kucağına aldığı yaralı bebeği hastaneye yetiştirmek...

Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kucağındaki yaralı bebek ile yoldan geçen sürücüleri durdurmaya çalıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan tır sürücüsü kucağına aldığı yaralı bebeği hastaneye yetiştirmek için yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu araç durdurmayı başaran sürücü, o esnada çalan siren sesleri üzerine ise bebeği sağlık ekiplerine yetiştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi hastane kavşağında meydana gelen kazada, Nurdağı ilçesinden İslahiye istikametine seyir eden Hadi Ş. idaresindeki 41 NJ 522 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mehmet Öztürk yönetimindeki 27 AMG 490 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Leyla Ş.(25), Mehmet Ş.(20), 1.5 yaşındaki Kadir Ş., ve 7 aylık Asmin Ş. yaralandı. Kazadan yara bile almadan kurtulan tır sürücüsü Mehmet Öztürk, kazanın hemen ardından aracını park ederek otomobildeki yaralıların yardımına koştu. Kanlar içerisindeki bebeği gören sürücü Öztürk, hemen bebeği araçtan çıkararak kucağına aldı. Bebeği hastaneye yetiştirebilmek için yol ortasına çıkan tır sürücüsü, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Bir süre kucağında yaralı bebek ile yoldan geçen araçların sürücülerinden yardım isteyen tır sürücüsü, bir araç durdurmayı başardığı esnada duyduğu siren sesleri ile irkildi. Tır sürücüsü, kucağındaki yaralı bebeği sağlık ekiplerine yetiştirdi.

Kaza anını ve yaşadıklarını anlatan sürücü Mehmet Öztürk, "Tır ile İslahiye'ye dönüş yaptığım sırada arkadan bir araç çarptı. Baktım yolcular savruluyor, hemen arabayı durdurdum yardıma koştum. Çocuğu aldım kucağıma, yüzü kanıyordu. Yola çıktım, el ettim. İnsanlar durmuyordu. Çocuğu aldım kucağıma bağırıyorum, 'durun yardım edin, hastaneye götürün' diye. O arada hastaları hastaneye sevk etmeye çalıştık. O arada ambulans geldi" diye konuştu.

Asmin bebek ve otomobilde bulunan diğer 4 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan çevre yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi
Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi
Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi
Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi

Mehmet Öztürk, Gaziantep, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kucağında yaralı bebek ile yoldan geçenlerden yardım istedi - Son Dakika


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