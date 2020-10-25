Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor - Son Dakika

Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor

25.10.2020 16:05
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor, System.String[]

SİVAS'ta yaşayan Azra Küçükkılıç (11) çok sevdiği Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini piyano ile çalıyor.

SİVAS'ta yaşayan Azra Küçükkılıç (11) çok sevdiği Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini piyano ile çalıyor. Veysel'i ve eserlerini çok sevdiğini belirten küçük Azra, "Bugün Aşık Veysel'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun" dedi.

Öğretmenlik yapan Hayati-Ayşegül Küçükkılıç çiftinin 2 çocuğundan ilki olan Azra Küçükkılıç, bağlama çalan annesinden esinlenerek müziğe ilgi duyma başladı. Annesinin evde bağlamayla çaldığı eserlerin halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait olduğunu öğrenen Azra, ünlü ozanın parçalarına ilgi duymaya başladı. Müziğe olan yakınlığı üzerine ailesi 3 yıl önce Azra'yı piyano kursuna başlattı. Yeteneği ile dikkat çeken Azra, ünlü ozanın eserlerini piyano ile seslendirmeye başladı.

Kızının küçük yaşlardan itibaren müziğe ve Aşık Veysel'e ilgisinin olduğunu belirten edebiyat öğretmeni annesi Ayşegül Küçükkılıç, "Benim halk müziğine büyük bir merakım vardı. Bundan dolayı da evde bağlama çalmamdan ötürü kızım etkileniyordu. ve müziğe yatkınlığı olduğunu fark ettik. Bunun üzerine kurs merkezi araştırdık daha sonra tavsiye üzerine kızımız Azra'yı piyanoya başlattık. Daha sonra Aşık Veysel'in parçalarını piyanoda çalmaya başladı. Bundan çok mutlu olduğunu düşünüyoruz. Kendisi bu alanda ilerlemek istiyor. Aşık Veysel, Sivas'ın topraklarında yetişmiş çok ünlü ve saygı değer bir halk ozanı, halk şairidir. Kendisi günümüzün yeni ozanlarına ve aşıklarına ilham olmakta. Kızımın da onun yolundan gitmesini çok isterim" dedi.'AŞIK VEYSEL'İ ÇOK SEVİYORUM'Ünlü ozanın doğum gününü piyanoda çaldığı 'Uzun ince bir yoldayım' eseri ile kutlayan Azra Küçükkılıç, "Aşık Veysel'i çok seviyorum, doğum günü kutlu olsun. Onun izinden gitmek ve eserlerini yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs müdürü ve aynı zamanda Azra Küçükkılıç'ın öğretmeni olan Nihal Yılmaz ise çocuk ve genç yetenekleri geliştirmek ve sanatı onlara sevdirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Azra  çok üstün bir yeteneğe sahip. Bizler bunu keşfettikçe daha da mutlu olduk. Şu an Azra ile 3'üncü yılımızı devam ettiriyoruz daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Azra'nın annesi de bağlamaya geliyordu. Bağlamada Aşık Veysel'e geçtiğimiz de 'Uzun ince bir yoldayım' ile çalışıyorduk. Azra da bunun çok güzel bir tınısı olduğunu, güzel bir melodi olduğunu söyleyerek piyanoda çalıp çalamayacağını sordu. Çalışmaya başladık ve Aşık Veysel'i Azra'ya tanıtmış olduk. Aşık Veysel bizler için değerli bir sanatkar ve biz bunu hem çocuklarımıza hem büyüklerimize aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızın türkü ile sanatla ve bilimle yetişmesi için uğraş veriyoruz" diye konuştu.


Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor
Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor

Aşık Veysel Şatıroğlu, Bağlama, Doğum, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük Azra, çok sevdiği Aşık Veysel'in eserlerini piyanoyla çalıyor - Son Dakika

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