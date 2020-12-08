Küçük çocuğun sokak hayvanları için yaptığı çağrı Belediye Başkanını harekete geçirdi - Son Dakika

Çankırı'da 6 yaşındaki çocuğun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını giderdi.

Yeni Mahalle'de yaşayan 6 yaşındaki Ahmet Uysal, sosyal medyadan bir video yayımlayarak, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e seslendi.

Uysal, "Merhaba Başkanım. Kediler çok üşüyor, paspasın altına giriyor. Ben çok üzülüyorum, mahallemizde bir sürü kedimiz var, mama veriyoruz, besliyoruz. Benim adım Ahmet Uysal. Lütfen onlar için yuva gönderir misin?" ifadesini kullandı.

Paylaşımı gören Esen, küçük Ahmet'i ziyaret ederek hayvanların yuva ve mama ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı.

Kendisinin de çok sayıda kedi beslediğini belirten Esen, duyarlılığından dolayı küçük çocuğa teşekkür etti.