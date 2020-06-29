Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor - Son Dakika

Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

- Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri ile arama köpekleri katılıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3.

- Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

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Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri ile arama köpekleri katılıyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında drone ile de havadan bahçeler taranırken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkra Nur Tirsi, bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla İkra Nur'un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı. 3 gününde sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler taranıyor. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna arama çalışmalarını yerinde takip ederken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor.

Öte yandan ekipler yolda tek sıra halinde bugün fındık bahçelerine girerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bulancak, İkra Nur, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük İkra Nur'u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor - Son Dakika
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