Küçük Üreticilere Kredi Engeli

21.01.2026 12:55
CHP'li Adem, hayvancılıkta kredi için belge zorunluluğunu eleştirerek desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, hayvancılık sektöründe küçük üreticilerin bankalardan kredi kullanabilmesi için "Maliye ve SGK borcu yoktur" belgesi istenmesine tepki göstererek, "Üreticiye destek olunması gereken bir dönemde kredi kanallarını daraltmak tam bir akıl tutulmasıdır. Kırmızı et fiyatlarını düşürmek amacıyla 2010'da başlatılan ithalat politikası her Tarım ve Orman Bakanı tarafından 'geçici' olarak tanımlandı. Hatta defalarca 'kısa sürede bitecek' denildi. Ancak aradan 16 yıl geçti, ithalat azalmak bir yana artarak devam ediyor. Şimdi içerde üreticinin ayakta kalması için gereken krediler de kısıtlanıyor" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, hayvancılık sektöründe küçük üreticilerin bankalardan kredi kullanabilmesi için "Maliye ve SGK borcu yoktur" belgesi istenmesine tepki gösterdi. Yeni uygulamanın sektör üzerinde yaratacağı etkiye dikkati çeken Adem, şunları kaydetti:

"Artan maliyetler, düşen karlılık, kırsaldan göç ve iklim krizi. Türkiye'de hayvancılık sektörünün zorlukları herkesin gözü önünde yaşanıyor. Üreticiye destek olunması gereken bir dönemde kredi kanallarını daraltmak tam bir akıl tutulmasıdır. Kırmızı et fiyatlarını düşürmek amacıyla 2010'da başlatılan ithalat politikası her Tarım ve Orman Bakanı tarafından 'geçici' olarak tanımlandı. Hatta defalarca 'kısa sürede bitecek' denildi. Ancak aradan 16 yıl geçti, ithalat azalmak bir yana artarak devam ediyor. Şimdi içerde üreticinin ayakta kalması için gereken krediler de kısıtlanıyor.

"Sorumlu üretici değil, yanlış tarım politikalarıdır"

Küçük üretici zaten zor bulduğu krediyi hayvan yemi, ilaç, veteriner hizmeti ve günlük işletme gideri için kullanıyor. Yani bu kredi yatırım değil, yaşam destek hattıdır. 'Maliye ve SGK borcu yoktur' şartı üreticiyi sistem dışına iter. Bu belgeyi alamayan üretici krediye ulaşamayacak ve üretim zinciri kopacaktır. Üretici borcunu keyiften yapmıyor. Desteklerin yetersizliği, girdi fiyatlarındaki artış ve ithalat baskısı üreticiyi borçlu hale getiriyor. Şimdi de borç nedeniyle kredi yolu kesilirse bu, üreticiyi cezalandırmak olur. Sorumlu üretici değil, yanlış tarım politikalarıdır.

"Türkiye'nin hayvancılığa ihtiyacı var"

Hal böyleyken, özellikle yağlı kuyruklu küçükbaş hayvanlara yönelik iç talep ciddi biçimde zayıfladı. Fiyatlar sürekli geri geliyor. Talep düştükçe sürüler azalıyor, sürüler azaldıkça Türkiye'nin hayvancılık altyapısı çökmeye başlıyor. Üreticimizin en temel beklentisi ihracat kanallarının durdurulmasıdır. İç piyasanın dengelenmesi ve üreticinin korunması için gerekli olan budur. Hayvancılığın çökmesi kırsalın boşalması, gıda güvencesinin kaybı ve ithalata bağımlılığın artması anlamına gelir. Bugün et ithal edersiniz, yarın hayvan ithal edersiniz, öbür gün yem ithalatına mahküm olursunuz. Bu kısır döngü sürdürülebilir değildir. Kredilere erişimi engelleyen bu uygulama geri çekilmeli ve üretici desteklenmelidir. Türkiye'nin hayvancılığa ihtiyacı var. Küçük üreticiyi sistem dışına iterek değil, finansal kolaylık sağlayarak hayvancılığı güçlendirebilirsiniz."

Kaynak: ANKA

