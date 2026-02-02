Küçük Zeynep'in Fedakarlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Küçük Zeynep'in Fedakarlığı

Küçük Zeynep\'in Fedakarlığı
02.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason'da küçük Zeynep, yeni doğan kuzuyu çamurdan koruyarak takdir topladı.

Batman'ın Sason ilçesinde göçer bir ailenin küçük kızı, yeni doğan kuzuyu çamurdan ve soğuk havadan korumak için gösterdiği fedakarlıkla görenlerin takdirini topladı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan göçer aileler, yaz aylarında Ağrı, Muş ve Kars ovalarında hayvanlarını otlatırken, kış aylarında ise kar yağışının daha az olduğu Batman, Mardin ve Diyarbakır gibi illere göç ediyor. Bu ailelerden biri de kış mevsimini daha elverişli şartlarda geçirmek amacıyla Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gömük bölgesine yerleşti. Ailesiyle birlikte zaman zaman hayvanların bulunduğu alana giden küçük Zeynep, yağışların ardından oluşan yoğun çamurda yeni doğan bir kuzunun zor durumda kaldığını fark etti. Kuzunun çamura saplanmaması ve soğuk havadan etkilenmemesi için harekete geçen Zeynep, üstü başı tamamen çamura bulanmasına aldırış etmeden kuzuyu kucağına alarak yaşadıkları çadıra taşıdı. Küçük kızın çamur içindeki mücadelesi, göçerlerin zorlu yaşam şartlarını ve doğayla verdikleri mücadeleyi gözler önüne sererken, o anlar izleyenleri duygulandırdı.

Zeynep'in sergilediği bu duyarlı davranış, sosyal medyada ve çevrede büyük takdir topladı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük Zeynep'in Fedakarlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:10:38. #7.11#
SON DAKİKA: Küçük Zeynep'in Fedakarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.