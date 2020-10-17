Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü - Son Dakika

Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü

17.10.2020 03:57

Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü Eğlence mekanında dehşet saçan silahlı grup kamerada Küçükçekmece'de gece saatlerinde müzikholde mekan sahibiyle tartışan bir grup mekanı terk ederek silahlarla geri döndü.

Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü

Eğlence mekanında dehşet saçan silahlı grup kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de gece saatlerinde müzikholde mekan sahibiyle tartışan bir grup mekanı terk ederek silahlarla geri döndü. Eğlence mekanına kurşun yağdıran kalabalık grubun açtığı ateş sonucu mekanda çalışan 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzikholde eğlenen bir grup arkadaş ve mekan sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından mekan sahiplerinin zorlamasıyla mekandan çıkartılan grup müzikholü terk etti. Mekandan ayrılan arkadaşlar tartışmadan çok kısa bir süre sonra daha kalabalık şekilde silahlarla geri döndü.

Uzun namlulu silah ve tabancalar ile kurşun yağdırdılar

Araçlarla mekanın önüne silahlarla geri dönen kalabalık grup, ellerindeki tabanca ve uzun namlulu silahlarla mekanı bastı. Müzikhol içerisinde kurşun yağdıran silahlı grubun saldırısında kurşunlardan biri güvenlik görevlisi Volkan T.'ye isabet etti. Mekandan çıktıktan sonra çevreye ve mekana kurşun sıkarak kaçan şüpheliler kayıplara karıştı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi Volkan T., mekanda bulunan arkadaşları tarafından Batı Bahat Hastanesine götürüldü. Saldırıda ağır şekilde yaralanan güvenlik görevlisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı eğlence mekanı ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü

Güvenlik Görevlisi, Küçükçekmece, İkitelli, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü - Son Dakika

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