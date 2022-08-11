Evlilik teklifi yapmaya giderken kaza yaptı

Küçükçekmece'de kız arkadaşına evlilik teklifi yapmaya giden sürücü, otomobilin devrilmesi sonucu kaza yaparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için giden 34 EUL 524 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Özbey, sokakta virajı aldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 06 AU 9912 plakalı otomobile çarparak devrildi. Sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. Sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Özbey, ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Rıfat Doğu, "Müşteriye bakarken bir ses duydum, kafamı döndüğümde baktım araba ters dönmüş. Çocuğun durumu iyi, sonra ambulans çağırdık, hastaneye götürdüler" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan - İHA)