KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobilin 4 lastiği ile jantları çalındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobilin 4 lastiği ile jantları çalındı.

Olay geçen  pazartesi günü Halkalı Merkez Mahallesi Karadut Sokak yanında bulunan boş arazide meydana geldi. İddialara göre turizm işiyle uğraşan Erdem Tarar, 34 DED 088 plakalı otomobilini akşam saatlerinde evinin karşısındaki boş araziye park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Tarar, otomobilin, 4 lastiği ve jantların çalınmış halde gördü. Aracını kaldırım taşları üzerinde görünce büyük şok yaşayan Tarar, durumu polise haber verdi. Ekipler araç üzerinde inceleme yaparken, lastik ve jantları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"JANTLARI ÇALARAK SATIYORLAR"

Erdem Tarar, "Aracımı evimin önündeki boş araziye park ettim. Aracı akşam sağlam park ettim. Sabah kalktığımda işe gitmek üzere baktığımda aracımın 4 lastik üzerinde taşların üzerine bırakmışlar. Aracın camını kırıp arkadan jant şifrelerini almışlar. Sonrada jant ve lastikleri almışlar. Bunları yapan profesyonel jantçıdır. Jantları çalarak satıyorlar. Aracın bu haliyle bize 10 bin lira bir maliyeti oldu. Polise haber verdik onlar da gelerek gerekli incelemeyi yaptı. Vatandaşlara tavsiyem araç jantlarının şifrelerini yanına alsınlar. Bu olaylar yaygınlaşıyor. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin" dedi

Görüntü dökümü: ----------------4 lastiği ve jantları çalınan otomobil-Otomobil sahibi röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul
KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI

Pazartesi, Halkalı, Turizm, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN 4 LASTİĞİ ÇALINDI - Son Dakika

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