Küçükçekmece'de 'Profesyonel'i 3 günde bin 750 sanatsever izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 'Profesyonel'i 3 günde bin 750 sanatsever izledi - Son Dakika

Küçükçekmece'de 'Profesyonel'i 3 günde bin 750 sanatsever izledi

6 saat önce

10 yıldır kapalı gişe sahnelenen 'Profesyonel' adlı tiyatro oyunuyla, Küçükçekmece'de seyirciyle buluşan sinema ve tiyatronun usta sanatçısı Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece sahnesinden tiyatro seyircisine seslendi.

Küçükçekmece'de 'Profesyonel'i 3 günde bin 750 sanatsever izledi, System.String[]

10 yıldır kapalı gişe sahnelenen 'Profesyonel' adlı tiyatro oyunuyla, Küçükçekmece'de seyirciyle buluşan sinema ve tiyatronun usta sanatçısı Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece sahnesinden tiyatro seyircisine seslendi. Dikinciler, "Tiyatro, 'tiyatro öldü' diyenleri öldürdü. Kendi yaşamaya devam etti. Tiyatro seyircisi hep vardı. Çünkü bizim efektlere, donanıma, alacalı bulacalı işlere ihtiyacımız yok. Yalın insana ihtiyacımız var" dedi.


Devlet tiyatrosunun iki usta sanatçısı Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in aynı sahneyi paylaştığı, "Profesyonel" adlı tiyatro oyunu, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. 10 yıldır kapalı gişe sahnelenen oyunu, Küçükçekmece Sahnesi'nde 4 temsilde bin 750 seyirci izledi. Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun en uzun soluklu oyunlarından biri olan Profesyonel, Yugoslavya'nın geçirdiği dönüşümü merkezine alıyor. Oyunda, emekli edilmesinin ardından taksi şoförlüğü yapmaya başlayan eski polis memuru Luka Laban'a Bülent Emin Yarar, dönemin entelektüeli ve yayınevi müdürü, yazar Teodor Teya'ya ise Yetkin Dikinciler hayat veriyor.


"Yazara sadakatle oynamaya çalışıyoruz"


Oyun öncesi açıklamalarda bulunan sanatçılar Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, Profesyonel'in 10 yıllık başarısının, her gün yeniden yaşamak ve yazara sadakatle oynamak olduğunu söyledi. Hala oyunu keşfetmeye çalıştığını söyleyen Yetkin Dikinciler, "Öyle bir metin ki bu, birey ve sistem arasındaki ilişkiden bahsediyor ve bu her gün yenileniyor. Biz ilk zamanlar hissediyorduk, güzel bir şeyler çıkacağını. Ama emin de olamıyorduk tabii ki. Tiyatro her zaman seyirliktir. Sahnelenmesi başka bir şeydir. Harekete geçirir onu. Biz bütün samimiyetimizle yazara sadakatle oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Usta oyuncudan, kendisini keşfeden hocası Yıldız Kenter'e vefa


Dikinciler, kendisini tiyatroya yönlendirenin, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun duayeni Yıldız Kenter olduğunu söyleyerek, "Küçüklüğümden beri mahçup biriyim ben, insan içine çok kolay çıkamam. Belki de benim sınavım da bu. Her gün insanların önüne çıkıp, bu korkularımı yenmeye çalışıyorum. İyi tarafından bakarsak, ben çok mutlu oluyorum, oyun alanında. Takım oyununu, seyircileri çok seviyorum. İyi ki değerli hocam Yıldız Kenter beni bu işe yönlendirmiş. Bir zamanlar bana 'Yetkin, sen bu işe iyi gelirsin, bu iş de sana iyi gelir' demişti. Bu iş bana hala iyi gelmeye devam ediyor. Türk tiyatrosuna emek, istikrar, ısrar, çalışkanlık ve samimiyeti bırakıp aramızdan ayrılan hocamı rahmetle anıyorum" dedi.


"Her seferinde prömiyer heyecanı yaşıyoruz"


Bülent Emin Yarar da Profesyonel'i seyirci için özel kılan sebeplerle ilgili, "Oyun herkesi içine alıyor. Öyle bir metin ki belki iki kişinin hayatı söz konusu metinde ama herkesin hayatına dokunuyor. Başarısı ve uzun yıllar oynamasının nedeni bu. Biz de metni hiç bırakmıyoruz. Her oyun bizim için ilk gibi oynanıyor. Her seferinde prömiyer heyecanı yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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