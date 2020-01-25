Küçükçekmece'de tüp parlaması: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de tüp parlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de tüp parlaması: 1 yaralı

6 saat önce

Küçükçekmece'de bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de tüp parlaması: 1 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece'de bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.??

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki bir börek salonundaki tüpte, henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.??

Parlama nedeniyle iş yerinde bulunan Yunus K. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye sevk edildi.

İş yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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