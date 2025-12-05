Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada
05.12.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada
Haber Videosu

Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahsın bulunduğu araç, bekçilere çarpıp yolun karşısına geçen yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şahısların kadını ezerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs, bekçilere çarptıktan sonra yolun karşısına geçen 60 yaşındaki bir kadını ezdi. Kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DURMAYIP KAÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirildi. Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı.

YAŞLI KADINI ARAÇLA EZDİLER

Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O anlar viral oldu 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Vatandaştan haklı isyan Kapıya bakınca gözlerine inanamadı Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor
Avrupa Birliği, Rusya’yı “kara listeye“ aldı Avrupa Birliği, Rusya'yı "kara listeye" aldı
Trump’tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız Trump'tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız
İsrail uçakları Han Yunus’taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var İsrail uçakları Han Yunus'taki çadırları vurdu: Ölü ve yaralılar var

07:03
DEM Parti’den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
06:41
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
06:00
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
23:08
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş’a derbinin faturası ağır oldu
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu
22:16
ABD Venezuela’daki vatandaşlarına ülkeyi “derhal“ terk etmeleri çağrısında bulundu
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu
22:15
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
21:53
40 maddelik kanun teklifi Meclis’ten geçti Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 07:35:56. #7.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.