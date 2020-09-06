Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret... - Son Dakika

Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Charlie Hebdo'nun İslam karşıtlığıyla bilindiğine vurgu yapılarak, derginin geçmişte olduğu provokatif yayınlarına devam ederek inançlara saldırdığı aktarıldı.

Derginin 2015'te Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımladığı ve sonrasında yaşanan olaylar hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlie Hebdo'ya yönelik terör saldırısının 3 Eylül'de başlayan duruşmaları bahane edilerek, yeniden bir provokasyona davetiye çıkarılmasını dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Terörün dini, ırkı ve rengi yoktur. Terör nereden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi terör bahane edilerek, inançlara, değerlere, Peygamber Efendimize yapılan hakaret ve saygısızlığa da aynı şekilde karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Merhamet ve sevgi dini İslam'ın terörle ilişkili, Müslümanların ise terörist gibi gösterilmeye çalışılması, Peygamber Efendimize hakaret edilmesi, Müslümanları rencide ederek, tahrik oluşturmayı amaçlayan bir girişimdir. Bu saygısızlık, bütün Müslümanlara ve onların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu hakaret ve saygısızlık karşısında hiç kimse bizden 'ifade özgürlüğü" kapsamında sessiz kalmamızı beklemesin. Basın ve ifade özgürlüğü kisvesinin ardına sığınarak başkalarının değerlerine ve kutsallarına hakaret etme kastıyla yapılan saldırılar karşılığını bulacaktır."