Son Dakika Haberleri: Küçükçekmeceliler Çiğ Köfte Festivalinde Buluştu

Küçükçekmeceliler Çiğ Köfte Festivalinde Buluştu

1 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Çiğ köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmeceliler Çiğ Köfte Festivalinde Buluştu, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Çiğ köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kanarya Mahallesi Pazar alanında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festivalde, Doğu ve Güneydoğu illerinin önemli lezzetlerinden olan 2 ton çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Temel Karadeniz'den birlik mesajı

Festivale, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "5 yılda Küçükçekmece'ye önemli eserler kazandırdık. Önümüzdeki dönem Kanarya Mahallesi'ne de altı otopark, üstü park ve pazar yeri olacak bir Pazar yeri kazandırmak istiyoruz. Yine bu bölgemizde 100 dönümlük Millet Bahçesi yapıyoruz. Haziran ayı sonunda bitecek. Hizmetinize sunacağız. Bizim en önemli eserimiz gönül köprüleri yapmak ve güçlendirmek. Aramızdaki birlik beraberlik ve kardeşlik hiç bozulmasın" diye konuştu.

Vatandaşlar halaylarla eşlik etti

Festivalde Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu. Yerel sanatçılar Aydın Aydın, Tuncay Okutan ve Mikail Güllü'nün sahne aldığı festivalde, sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar halaylarla eşlik etti. Best Gençlik Halk Oyunları ekibi de Bitlis yöresi halk oyunuyla büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Yusuf Temel, Küçükçekmece, Güncel
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