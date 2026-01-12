KUDAKA\'dan 2025 SOGEP Projelerine Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Program kapsamında; yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların azaltılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda KUDAKA bölgesinden sunulan projeler arasından 4 proje desteklenmeye değer bulundu. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olan projelere, KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon TL mali destek sağlanacağı bildirildi.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlanması öngörülürken, desteklenen çalışmaların bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

2025 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler:

Erzurum: Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt

(Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Erzincan: Engelsiz Nefes Evi

(Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)

Erzincan: Erzincan'ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor

(Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği)

Bayburt: Ahşap İşleme Atölyesi Projesi

(Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü)

Yetkililer, SOGEP kapsamında desteklenen projelerin, bölgedeki sosyal yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. - ERZİNCAN