Son Dakika Haberleri: Kudryashov, Bin 12 Gün Sonra Golle Tanıştı

Kudryashov, Bin 12 Gün Sonra Golle Tanıştı

1 saat önce

Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösteren Fedor Kudryashov, aynı zamanda da tam bin 12 gün sonra bir maçta rakip ağları sarsmayı başardı.

Kudryashov, Bin 12 Gün Sonra Golle Tanıştı, System.String[]
Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösteren Fedor Kudryashov, aynı zamanda da tam bin 12 gün sonra bir maçta rakip ağları sarsmayı başardı. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadroya dahil edilen ve bu maçta da Clichy'nin sakatlığından dolayı Abdullah Avcı'nın ilk 11'de şans verdiği Rus futbolcu Fedor Kudryashov da turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk karşılaşmada golle tanışmayı başardı. 33. dakikada takımı adına tek golü atan Kudryashov, uzun süren gol orucunu da bozmuş oldu. 31 yaşındaki futbolcu, tam bin 12 gün sonra bir müsabakada rakip ağları sarstı. Başarılı oyuncu, son golünü 12 Mayıs 2016'da Rostov'da oynarken Dinamo Moskova'ya karşı atmıştı. Fedor Kudryashov, bu golle aynı zamanda kariyerinde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
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