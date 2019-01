Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan Anılıyor

Memur Sendikaları Konfederasyonu ( Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker , " Kudüs Şairi" olarak da bilinen, kurucu genel başkanları Mehmet Akif İnan 'ın hayallerini gerçekleştirmeye gayret ettiklerini bildirdi.Şeker, Mehmet Akif İnan 'ın ölümünün 19. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İnan'ı her zaman rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.Konfederasyon ve bağlı sendikaların, İnan'ın yolunda bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Şeker, şunları kaydetti:"Merhum Akif İnan hocamızın yolunda, değerler sendikacılığı yapmanın gururunu her zaman yaşadık.Bizler teşkilatçılığı ondan öğrendik. Teşkilatlanmanın önünde vaktiyle kocaman bir engel vardı. O da 12 Eylül darbesiydi.12 Eylül darbesinden sonra korkmadan ilk emek hareketi mücadelesini o başlattı. Darbeyle susturulmuş toplumun sivil sesi oldu. Sadece emek mücadelesi vermedi. Kendinden gayrısının derdine kör kalanlardan olmadı. Her konuda duyarlı, özgürlükçü ve düşüncelere saygılıydı. Bugün, bu güce ulaşmamız o ve ona inanmış dava arkadaşlarının fedakarlıkları sayesindedir. Kendisini özlemle ve rahmetle anıyoruz."