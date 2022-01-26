KÜFÜRLE SUÇLADIĞI ÇALIŞMA ARKADAŞINI ÇEKİÇLE AĞIR YARALADI - Son Dakika

ADANA'da Emre K. (22), 3 hafta önce işbaşı yaptığı fabrikada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü çalışma arkadaşı Mahmut Eser'i (38), çekiçle başına vurarak ağır yaraladı. Emre K. fabrikaya gelen polislere teslim olurken, hastaneye kaldırılan Eser'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, 21 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR dorsesi üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre küfrederek diğer çalışan arkadaşlarına kızdı. Fabrikada 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K.?nin karşılık vermesiyle Eser ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emre K., elindeki çekiçle Eser'in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

'AİLEME KÜFREDİNCE GÖZÜM KARARDI'

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, 'Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser'in ise entübe edildiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.