Kuğu Doğaya Salındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan kuğu, bakımının tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Keşan'da bitkin halde olan ve uçamayan kuğu, çevredekiler tarafından Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından alınan kuğu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner hekimlerinin kontrolünde kuğunun göç sırasında bitkin düştüğü ve bu nedenle uçamadığı belirlendi. Bakımevinde tedavisi tamamlanan ve 'Beyaz' adı verilen kuğu, uçacak duruma gelmesinin ardından Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'nda doğaya salındı.