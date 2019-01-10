Kula'nın 3 Mahallesi'nde Üstyapıya Modern Dokunuş

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, üst yapısı tamamlanan Erenbağ, Bayramşah ve çalışmaları devam eden Börtlüce mahallesinde incelemelerde bulundu. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce, Erenbağ Mahallesine 3 Bin 250 metrekare, Bayramşah Mahallesi'ne 10 Bin metrekare olmak üzere toplamda 13 Bin 250 metrekare kilit parke taşı döşendi. Çalışmaları yeni başlayan Börtlüce Mahallesine de 10 Bin 670 metrekare taş döşenecek. Üst yapısı yenilenen Mahalleler huzura kavuşurken çalışmaları devam eden mahallelerdeki vatandaşlar da sabırsızlıkla çalışmaların sonlanmasını bekliyor.

BAŞKAN TOSUN; "ÜSTYAPI HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kula Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak olduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " 20 kırsal mahallemizde başlattığımız üst yapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünde Erenbağ, Bayramşah ve Börtlüce Mahallelerimizde tamamlanan ve devam eden kilit parke çalışmalarını inceledik. Halkımız bizden ne isterse hizmet noktasında elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımız bizden bizde onlardan memnunuz. Kula, her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.