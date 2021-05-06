KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR - Son Dakika

KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

06.05.2021 12:56

DÜZCE'de, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, kulağa kaçan yabancı cisimlerin kulakta duyma kaybına varacak hasarlar yaptığını belirtirken, hastaların kulaklarından çıkan sinek, karınca, kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru şaşırtıyor.

DÜZCE'de, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, kulağa kaçan yabancı cisimlerin kulakta duyma kaybına varacak hasarlar yaptığını belirtirken, hastaların kulaklarından çıkan sinek, karınca, kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru şaşırtıyor.

Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, 17 yıllık meslek hayatı boyunca kulağa kaçan birçok yabancı cismi çıkardığını belirterek, çıkardığı böcek ve cisimleri biriktirdi. Şaşoğlu, aynı zamanda kulak içerisindeki kelebek, sinek, oyun hamuru, kulak içinde adeta bir kum ocağı gibi görünen deniz kumu ve karıncayı görüntüledi.

Kulağa yabancı cisim kaçmasının kulakta ciddi hasarlara neden olacağını söyleyen Şaşoğlu, Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım. Canlı ve cansız olarak. Kulağa kaçan cisimler bilinçsiz kaçmışsa bu genelde kazayla olan ya da canlı hayvanlar. Diğeri ise insanlar kulaklarını karıştırırken kaçabiliyor. Bunlar dış kulak yolunu aşıp, kulak zarına doğru gitmiş ise kulak zarında delik, orta kulakta yüz sinirlerine hasar, işitme kaybı ve şiddetli baş dönmelerine neden olabilir. dedi.

Kulak içinden çıkardığı yabancı cisimlere örnekler veren Dr. Şaşoğlu, Bir kelebek çıkardım. Gerçekten büyük bir kelebekti. Kişi mangal yaparken kulağına girmiş tabii geri çıkamıyor. Kanat çırptıkça ileri gitmiş. Sinek, karınca bunlar sık gördüğümüz kulağa kaçan canlılar. Cansızlarda ise yine Düzce'ye özgü fındık dalı parçası, bizim kılçık otu dediğimiz ilerleyen bir ot çıkardım. Çocuklarda oyun hamurları, saat pili ki, en tehlikelisi saat pilidir. Sık gördüğümüz yabancı cisimler. Yine bir hastam olmuştu. Yabancı cisim olarak değil ama kulağına ilaç damladığı sanıp, yapıştırıcı damlatmış. Kulak içinde kıllar ve tüylerle donunca tam bir donatı haline gelmiş. Kulak bir kitle halinde hareket ediyordu. O da ilginçti. dedi.

Özellikle Karadeniz bölgesi ile tatile gidecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Şaşoğlu şöyle konuştu

Özellikle bölgeyle alakalı olduğu için söylüyorum. Önümüzdeki aylarda fındık bahçeleri tırpan motoruyla temizlenmeye başlayacak. Yüze siper yapılırken kulaklarında korunmasını öneririm. Çünkü hem canlı hem cansız yabancı cisimler tırpan aşamasında kulağa sık kaçıyor. Ayrıca önümüzde yaz sezonu var. Deniz için gidilen yerlerde dalgalarla beraber çok sık görülen bir durum ise özellikle çocuklarda kulakta yabancı cisim olarak deniz kumu. Dalgalı denizlere mümkün olduğu kadar girmemeleri gerekir. ya da kulakta bir yabancı cisim hissettikleri zaman kurcalamamaları, bir kulak burun uzmanına başvurmalarını öneririm.

KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Ali Fuat Şaşoğlu, oyunlar, Düzce, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler

Son Dakika Haberleri
13:53 Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
13:49 Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
12:50 Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor! Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!         
13:54
Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı         
13:42
Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın         
13:28
Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak         
12:47
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 13:59:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KULAKLARDAN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement