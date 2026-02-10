Kulaklıkaya ve El Hureyci Riyad'da Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Siyasi Direktörler toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.