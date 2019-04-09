Külkedisi Mısır'da Bir Köle, Prens İse Bir Firavun!
14 dakika önce
Arden Yayıncılık'tan dünyanın en eski Külkedisi masalı:
Dünyanın dört bir köşesinde, birbirinden farklı pek çok Külkedisi masalı var. Nil Nehri'nin Külkedisi ise bilinen en eskisi… 2000 yıllık "Mısırlı Külkedisi" efsanesinden uyarlanmış. Efsaneyi ilk kez Yunanlı tarihçi Strabon kaleme almış. O da Herodot'tan aktarmış. Masalımızın kahramanlarından biri de Ezop!
Al yanaklı, kızıl saçlı güzel Rhodopis, Yunanistan'dan kaçırılıp Mısır'a götürülür ve köle olarak satılır. Nehirde çamaşır yıkarken, efendisinin armağan ettiği işlemeli kırmızı terliklerini ıslanmasın diye ayağından çıkarır. Ancak Şahin Başlı Horus terliklerden birini kapar ve Memfis'teki büyük saraya doğru uçar. Firavun Amasis'in kucağına gökten gül kırmızısı küçük bir terlik düşer! "Horus bana bir işaret yolladı!" der Amasis: "Bu terliğin sahibi bulunmalı!"
Bu tatlı masal bize, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, kim olursak olalım, aynı değerlere sahip olduğumuzu gösteriyor: Çalışkan ve dürüst olmak, zor koşullar altında bile umudunu, özgüvenini ve özsaygısını yitirmemek, sevgiye ve dostluğa değer vermek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:31 Kaynak: Bültenler
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