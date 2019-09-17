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Kulp Belediyesine görevlendirme

33 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet görevlendirildi.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma", suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma bulunduğu belirtilerek, 12 Eylül'de Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarını esas olarak başlattığı soruşturmada Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla dün tutuklandığı ifade edildi.

Taş'ın, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'in Kulp Belediye Başkan vekili olarak Valilikçe görevlendirildiği kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay dün tutuklanmıştı.

Belediyede arama yapılmıştı

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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