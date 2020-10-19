Kulp'ta '19 Ekim Muhtarlar Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

Kulp'ta19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kulp Hükümet konağı bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Sizler halkın iradesiyle görev yaptığınız mahallelerde devleti temsil eden bir konumdasınız. Görevinizde başarılar diliyorum." dedi.