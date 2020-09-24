Kulp'ta asfalt çalışması - Son Dakika

Kulp ilçesinde Turgut Özal Bulvarında yapımı devam eden yolda asfalt aşınma tabakasının serimine başlandı.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce yol yapım programına alınarak projelendirilen Kulp- Diyarbakır, Kulp- Muş kara yolunu kapsayan Turgut Özal Bulvarında yol yapım çalışması sürüyor.
Turgut Özal Bulvarında çalışma kapsamında asfalt aşınma tabakası serimine başlandı.
Gözlet, Turgut Özal Bulvarında devam eden yol çalışmaları kapsamında başlatılan asfalt aşınma tabakası serim çalışmalarının hafta sonunda tamamlanarak, yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:43 - Kaynak: AA
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