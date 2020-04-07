Kulp'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kulp'ta koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Kulp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor.
Kulp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor.
Zabıta ekipleri, salı günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak salgına karşı önlem ve tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.
Pazarcı esnafının kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağının bilgisini veren ekipler, mesafenin uygun olmadığı tezgahlarda esnafı uyardı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşların sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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