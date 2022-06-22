Kültür kenti Amasya dijital ortamda tanıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür kenti Amasya dijital ortamda tanıtılıyor

22.06.2022 13:00

Dijital mobil uygulamayla ziyaretçilerin önemli tarihi değerlere sahip Amasya hakkında daha kolay bilgi alması sağlanıyor.

Dijital mobil uygulamayla ziyaretçilerin önemli tarihi değerlere sahip Amasya hakkında daha kolay bilgi alması sağlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 8 bin 500 yıllık tarihi değerleri barındıran Amasya, termal, doğa ve av turizmiyle de öne çıkıyor.

Amasya'yı ziyaret eden veya etmeyi planlayanlar, cep telefonlarına "Discover Amasya" uygulamasını indirerek kenti daha kolay ve hızlı şekilde keşfedebiliyor.

Akıllı telefonlara indirebilen uygulamayla Amasya'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında ayrıntılı bilgi, fotoğraf ve videolara ulaşılabiliyor.

Ayrıca uygulamadan tarihi yerlere konulan karekod tabelasını okutunca da o yerle ilgili bilgi edinilebiliyor.

"Değerlerimizi dijital ortamda turistlere göstermeyi amaçladık"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, mobil uygulamanın kısa bir süre önce kullanıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Mobil uygulamada Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verildiğine işaret eden Masatlı, "Dijitalleşen dünyada hemen hemen her şeyimizi telefonlar üzerinden yürütmekteyiz. Binlerce yıllık tarihi olan marka kent Amasya'mızı da bu kapsamda değerlendirip tarihi ve kültürel değerlerimizi dijital ortamda turistlere göstermeyi amaçladık." dedi.

Valilik öncülüğünde hazırlanan yaklaşık 561 bin liralık projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini anlatan Masatlı, Amasya'nın tanıtımına ve turizmine katkı verecek uygulamanın hizmete girmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Masatlı, şunları kaydetti:

"Tek tip karekod uygulaması, hemen hemen her telefona uyumlu bir sistem. O bakımdan buraya gelen, elinde akıllı telefonu olan bütün turistler uygulamadan yararlanıp kolaylıkla ilimizi gezip gerek tarihi gerekse kültürel değerlerle ilgili hem görsel hem de bilgisel olarak veriye ulaşabilecek. Amasya'mız 8 bin 500 yıllık tarihe sahip 14 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu bakımdan eğer bu coğrafyada Amasya'yı görmediysek daha güzelini görmemişiz demektir."

YORUMLAR
500
Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferleri yeniden başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür kenti Amasya dijital ortamda tanıtılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:25:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür kenti Amasya dijital ortamda tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement