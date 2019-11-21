Son Dakika Haberleri: "Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitapları dağıtıldı
Son Dakika Güncel 'Kültür Şehri Dinar Okuyor' kitapları dağıtıldı - Son Dakika

"Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitapları dağıtıldı

6 saat önce

Dinar ve köylerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için kitap dağıtıldı.

Dinar ve köylerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için kitap dağıtıldı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle ilçede başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" kitap okuma projesi kapsamında ilçedeki okullarda kitap dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın da katıldığı kitap dağıtım merasiminde Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitaplar öğrencilere ulaştırıldı.

Selami Kapankaya, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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