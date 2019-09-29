Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kızılcahamam'da
Son Dakika Güncel Haber

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kızılcahamam'da

41 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kızılcahamam'da, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Mahkemeağcin Mahallesi'ndeki mağaraları, Abacı Peribacaları ve Jeopark Müzesi'ni inceledi.

Mahkemeağcin'deki incelemeler sırasında konuklara bilgi veren Belediye Başkanı Acar, "Mahkemeağcin Mahallemiz, Bizans döneminden kalan kaya kiliseleri, balıkçıl kuşlarının göç yolu üzerinde olması ve peribacalarıyla bir doğa, tarih ve jeoloji cenneti. Bölgedeki küflü kayaların oymaya müsait olması burada çok sayıda kaya kilisesi yapılmasına sebep olmuş. Mahkemeağcin Mahallemiz, Kızılcahamam'a 17 kilometre mesafede, Çeltikçi yolu üzerindedir. Köyün adının mahkeme ağacından geldiği belirtiliyor." dedi.

Alpaslan ve Yıldız, Abacı Peribacaları ve Jeopark Müzesi'ni de gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kızılcahamam, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Otobüs AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı Suriyeli bakan yabancı askerlerin topraklarından çekilmesini istedi Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 10:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kızılcahamam'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]