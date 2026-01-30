Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'nin 2026 yılı turizm geliri hedefi 68 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in dördüncü çeyrek verilerini ve 2026'nın turizm hedeflerini, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Bakan Ersoy, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Dünyada 24 saat içinde bile dengelerin değişebildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir tecrübe kazandığını ifade etti.

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de sekizinci sıradayken 2024'te dördüncü sıraya yükseldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Turizm gelir sıralamalarında 2017'de 15. sıradan, 2024 yılında 7. sıraya yerleştik. Bu başarı Türkiye olarak turizmde küresel bir oyuncu olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve geldiğimizde Türkiye turizminin vizyonunu, ülkemizin zengin potansiyelini dikkate alarak yeniden planlamıştık. Deniz kum turizminin yanı sıra kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji turizmi, kış turizmi, sağlık ve termal turizm, gastronomi turizmi, kongre, fuar ve etkinlik turizmi, kruvaziyer turizmde çeşitliliği katladık."

"An Istanbul Story dizisinin tek bölümü 32 milyon kez izlendi"

Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının, dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını aktararak, Türkiye'nin bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini vurguladı.

Tanıtım stratejisinde kullanılan "mini dizi" modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, "'An Istanbul Story' dizisinin tek bir bölümü 32 milyon izlenmeye ulaştı. 'En az seyredildi.' dediğimiz bölümümüz 10 milyon görüntülenme almış durumda. Bunun en az 2-3 katı kadar da yıl içerisinde görüntü alacak. Başarıda çıtayı yükseğe yerleştirdiğimizde, görüldüğü gibi 10 milyon gibi yüksek bir rakam bile bize az gelmeye başladı. Turizm artık dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok ötesine taşındı. Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz. Bu süreç duran değil, dinamik bir süreç. Ben ve ekip arkadaşlarım da dinamik şekilde bu süreci planlıyor ve yönetiyoruz." dedi.

Turizmde elde edilen başarının arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması olduğunu belirten Ersoy, sektör temsilcilerinden tur operatörlerine, rehberlerden otel çalışanlarına, herkese teşekkür etti.

Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk 9 ayında 50 milyar doları aşkın bir rakamla Türkiye'nin turizmde rekor gelire ulaştığının altını çizerek, "2024'te 62 milyon 270 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. 2025 yılını ise 63 milyon 941 ziyaretçiyle kapattık. Bu geçen yıla göre yüzde 2,7'lik bir artış, 2017 yılına göre ise yüzde 68 artış anlamına geliyor. Türkiye bulunduğu jeopolitik konum sebebiyle geçmişte de krizlerle karşı karşıya geliyor. Günümüzde de krizlerle karşılaşıyor ve maalesef gelecekte de krizlerle karşı karşıya kalacak. Bu sebeple 2018'den itibaren koyduğumuz vizyonla bir strateji değişikliğine gitmiştik." ifadelerini kullandı.

"Nicelik değil artık nitelik de önemli hale gelecek"

Eskiden turizmde ağırlıklı olarak deniz, kum ve güneşle öne çıktığına değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"GoTurkiye sitesinden de gözlemleyebilirsiniz. Türkiye, 60'tan fazla ürünle turizm sahasına çıkmış durumda. İkinci önemli konu kaynak pazar çeşitliliği. Eskiden sadece belli başlı kaynak destinasyonlardan ziyaretçi alırken şimdi büyük bir strateji değişikliğine gittik. Türk Hava Yolları ve diğer taşıyıcılarımızla artık kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta, her destinasyon bizim için hedef destinasyondur. 330 noktaya direkt uçuş sağlanıyor. Önemli olan diğer bir nokta da tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı'yla 200'e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik. Bundan sonra sadece nicelik değil artık nitelik de önemli hale gelecek."

Bakan Ersoy, 2025'te çok yoğun erken rezervasyon alındığını kaydederek, küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymaları yaşandığını, sezonun geç başlayıp geç bittiğini, bundan sonra stratejilerin buna göre yapılması gerektiğini aktardı.

Hindistan-Pakistan Savaşı'nın da Hindistan'dan gelen turistlerin yanı sıra İngiltere'den gelen Hint kökenli ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini kaydeden Ersoy, İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş dolayısıyla da erken rezervasyonlarda yüzde 20'ye varan iptal yaşandığını dile getirdi.

Ersoy, strateji değişikliğiyle alınan önlemlerin olumlu yansımalarına dikkati çekerek, "Turizm Geliştirme Ajansının başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmalarının neticesinde tekrar kriz öncesindeki pozisyona gelindi ve yüzde 20'lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı." dedi.

Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlarına da işaret eden Ersoy, "Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almış. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşmiş. Geçen sene 10.7'lik (2024) ortalama kalış süresi var. Bu sene de (2025) 10.7'lik bir kalış süresi olmuş. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha aşağı gidecek. Ortalama ürün çeşitliliğinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey. Sağlıksız bir şey değil. Doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında." diye konuştu.

"Yılı 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık"

Mehmet Nuri Ersoy, kişi başı gecelik gelirin önemine de işaret ederek, "Bir yabancı ziyaretçi bir de yurt dışı yerleşik vatandaşların verileri var. 2017 sonunda 82.8 dolarla devralmışız. Geçen sene 108.4 dolara gelmiş. Bu sene de 114 dolarla kapatmışız. Geçen seneyle kıyasladığımızda kişi başı gecelik gelirde yüzde 5.2'lik bir artış olmuş. 2017'ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38'lik bir artış olmuş." şeklinde konuştu.

Turizm gelirinin 2024'te 61 milyar 100 milyon dolar olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, "Bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu 2024'e göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte." diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Ülkemiz 2025 yılını turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı. İçinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapattı. 2026'da ne görüyoruz? Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar. Burada özellikle bazı pazarlara dikkat çekmek istiyorum. Amerika kıtasında Kanada ve ABD, Avrupa kıtasında İrlanda, İspanya ve İtalya, yakın Asya'da Rusya Federasyonu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore ve Çin çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak. Özellikle Çin pazarının çok ciddi oranda rekorla bu yıl büyümesini öngörüyoruz. Bu bağlamda da Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.