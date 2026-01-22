Kulu'da Bıçakla Öldürme Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kulu'da Bıçakla Öldürme Davası

22.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulu'da husumet nedeniyle bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası 12-18 yıl arası talep edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enes Ö. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Söz verilen Enes Ö, olay nedeniyle üzgün olduğunu öne sürerek, "Olay günü baba oğul üzerime yürüdüler ve bana sopayla saldırdılar. Kendimi korumak için bıçak salladım ve oradan kaçtım. Böyle bir olay olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep ederek, "Olayda ağır haksız tahrik vardır. Müvekkilim ve maktul arasında yerel seçimlerde aynı muhtar adayını desteklememelerinden kaynaklı husumet vardır. Olay günü de müvekkilim kendisini savunmaya çalışmış, öldürme kastıyla hareket etmemiştir." beyanında bulundu.

Maktulün aile avukatı ise muhtarlık seçiminden kaynaklı husumetin olaydan çok daha önce bittiğini, maktulün sanıkla barışmak için de birkaç kez girişimde bulunduğunu, taraflar arasında husumet olmadığını belirtti.

Açıklanan mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım 2024'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da Bıçakla Öldürme Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:27:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Kulu'da Bıçakla Öldürme Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.