Kulu'da "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" e-twinning Projesi - Son Dakika

Kulu'da "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" e-twinning Projesi
26.03.2021 11:41
Konya'nın Kulu ilçesinde 9 öğretmen ve 45 öğrencinin görev aldığı e-twinning projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 5 ila 11 yaş grubu öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 9 öğretmen ve 45 öğrencinin görev aldığı e-twinning projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 5 ila 11 yaş grubu öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.
Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Altun'un kuruculuğunu yaptığı e-twinning kapsamında, "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" konulu projesiyle, özellikle salgın sürecinde 5 ila 11 yaşlarındaki öğrenciler, Kovid-19 hakkında bilgilendirildi.
Projede, Kulu'dan 7, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinden 2 öğretmen ile 45 öğrenci yer alıyor.
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