Kulüpler Birliği toplantısı başladı
8 saat önce
- Kulüpler Birliği toplantısı başladı TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıdaİSTANBUL - Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:03 Kaynak: İHA
- Kulüpler Birliği toplantısı başladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir
de toplantıda
İSTANBUL - Kulüpler Birliği, Maslak
'ta bulunan merkezinde toplandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.
Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Vakfın, Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan
, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı
ve Kadir Kardaş yer aldı.
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