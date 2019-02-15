Kulüpte Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında (2)
9 dakika önce
TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
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