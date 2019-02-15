Kulüpte Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında (2)

TUTUKLANDI



Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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