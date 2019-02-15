Son Dakika Haberleri: Kulüpte Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında (2)

Kulüpte Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında (2)

9 dakika önce

TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kulüpte Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

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