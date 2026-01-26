Kumar Bağımlılığına Erken Mücadele Çağrısı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyon Başkanı Doç. Dr. Nurşen Aydın, "Bir tıkla oyun oynuyorlar. Sanal bahislere, gençlerin ve çocukların telefondan bu kadar basit bir şekilde ulaşamaması lazım." dedi.

Doç. Dr. Nurşen Aydın, kumar bağımlılığının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağımlılıkla mücadelenin çocuk yaşta başlaması gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Kumar ya da bahis oyunları gibi oyunların, toplumsal olarak normal kabul edilmesi, rol model olabilecek insanların kumara teşvik etmeleri insanları kumar bağımlılığına itebiliyor. Kumar bağımlılığı, sadece 'zararlıdır' demeyle çözülecek bir konu değil. Birey, aile ve sosyal çevrenin hepsi birlikte bu mücadelede bulunmalı. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılığı hastalık olarak tanımlamaktadır. Bireyler 12 ay boyunca kumar oynamak istemedikleri halde iradelerine hakim olamayıp kumar oynuyorlarsa, kumar oynama yüzünden aile ve iş ilişkileri bozulmuşsa, kumar nedeniyle başkalarından borç para alıyor ya da yalan söylüyorlarsa bağımlı olmuşlardır demektir. Ailesi ve çevresinin bunun önemli bir hastalık olduğunu kabul ederek destek alması gerekmektedir."

Aydın, bağımlıların, "kayıt açılması" korkusuyla bazı zamanlar desteği reddedebildiğini belirterek, Yeşilay Destek Merkezi (YEDAM) gibi kuruluşların gizlilik politikası ile çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

"Çocuklara erken yaşta para kontrolü öğretilmeli"

Aydın, ebeveynlerin erken dönemde kumar bağımlılığının önlenmesi için çocuklara para kontrolünü öğretmesini istedi.

Kumar bağımlılarının, para kullanıp bittiğinde ise borç almaya başladığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Mesela 30 bin lirasını kaybediyor. Onu yerine koyabilmek için tekrar kumar oynamaya başlıyor ama kapatamadığı zaman tekrar borç alması gerekiyor. Böyle bir döngü içerisine giriyor. O borçlar artık baş edemeyeceği seviyeye geldiği zaman, o noktadan sonra aile ilişkileri, evli ise eşiyle ilişkileri bozuluyor.

Gençler arasında bu ciddi bir tehlike. Artık herkes internete ulaşıyor, akıllı telefonlar var. İnternet ve akıllı telefon olduğu zaman da çocukları kumara iten çeşitli çevrim içi ve çevrim dışı oyunlar var. Bu oyunlarda özellikle ganimet kutuları, bonuslar hediyeler verilmesi çocukları bir anlamda da bir ödül-ceza mekanizmasının içine itiyor, gerçek bir kumar oynamaya başladıklarında ve ilk başta kazanırlarsa devamı da geliyor. Çocuklarımıza bu heyecan duyma duygusunu ya da bu hayatlarındaki boşluğu internet ve telefondan kapatmak yerine, ailelerin o çocuklara belirli sorumluluklar vermesi gerekiyor. Çocuklarda oluşan boşluğu telefonla kapatmalarının önüne geçmek gerekiyor. Çünkü çocuk telefonda ne kadar vakit geçirirse o kadar bu bahis oyunlarına yöneliyor."

Kumar bağımlılığında, sosyal medya kullanımının da önemli olduğunu vurgulayan Aydın, özellikle ilkokullarda çocuklara sosyal medya eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın, "Bir tıkla oyun oynuyorlar. Sanal bahislere, gençlerin ve çocukların telefondan bu kadar basit bir şekilde ulaşamaması lazım." dedi.