Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi

07.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde kumar bağımlılığından kurtulan A.B, yeni bir hayata başladı.

Denizli'de 20 yıldır bağımlısı olan kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtulan A.B, kendine kumarın zararlarından uzakta yeni bir hayat kuruyor.

Kentte tekstil bir firmasında çalışan 45 yaşındaki A.B, 20 yıl önce çevresindekilerinden gördüğü kumarı oynamaya başladı.

Önce ara ara oynayan A.B, bir süre sonra farkına bile varmadan kumara bağımlı hale geldi. A.B'nin yaşamı, sanal kumar batağında her geçen yıl daha çok bozuldu.

Para kazanma hayaliyle oynadığı kumarda eline geçen ailevi sorunlar, ekonomik zarar, psikolojik problemler oldu. Tüm tanıdıklarına borçlanan A.B. çocuğundan uzaklaştı, 10 yıl önce evlendiği eşinden ayrılma noktasına geldi.

A.B, yaklaşık iki yıl önce internette Yeşilayın destekleri hakkındaki bilgilendirmeyi gördü. Artık kumardan kurtulmak isteyen A.B, YEDAM'dan destek almaya başladı.

"Yıkım katlanarak ilerledi"

A.B, AA muhabirine, 20 yıldır kumar oynadığını ancak kumar bağımlısı olduğunu uzun süre kabullenemediğini söyledi.

Başta ara ara olan kumar oyunlarının zamanla sıklaştığını, bir süre sonra bırakamadığı bir hale geldiğini kaydeden A.B, "Zamanla sanal kumara yöneldim. Orada da katlanarak yıkım ilerledi." dedi.

A.B. ciddi bıyutlarda ekonomik yıkım yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sosyal yıkım da ciddi boyuttaydı. 635 gündür bağımlılıktan uzağım ve YEDAM'da kaliteli bir destek alıyorum. Şu anda ödemeye sadık olduğum güzel bir borç planım var, borçlarım ciddi derecede azalıyor. Sosyal yaşamımda da ciddi bir toparlanma yaşadım. Eşimle, arkadaşlarımla diyaloğum gelişti. İşe ve hayata karşı motivasyonum yükseldi. Şu andaki gidişat gayet olumlu gözüküyor. Yeşilayın buradaki fonksiyonu çok çok kıymetli, çok önemli ve tarifsiz derecede değerli."

Kumar bağımlılığının tüm yaşamı kuşatan bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan A.B. "Zamanınızı kaybediyorsunuz, tüm yaşamınız kumar oluyor. İşinizi, aile hayatınızı, sosyal etkinliklerinizi tamamını kumara göre programlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

YEDAM'da görevli psikolog Salim Duhan Köseoğlu ise??????? kumar bağımlılığının sanal ortama taşındıktan sonra gittikçe daha da artan bir davranış bozukluğuna dönüştüğünü, ulaşımın kolaylaşmasıyla daha yüksek riskli hale eriştiğini anlattı.

Bağımlıların zararlarının her geçen arttığını belirten Köseoğlu, insanları enkaz altında bırakabildiğini dile getirdi.

Köseoğlu Yeşilay'ın bağımlılara yardım eli uzattığını, onları enkazdan kurtarmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:32:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.