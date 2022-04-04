Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza - Son Dakika
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Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

04.04.2022 13:58
Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

KAYSERİ'de, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği kumar operasyonunda 17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı.

KAYSERİ'de, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği kumar operasyonunda 17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanan iş yerlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Melikgazi ve Kocasinan ilçesinde 3 adrese operasyon düzenledi. Kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı. Oyun masalarında ele geçirilen bin 290 TL paraya el konuldu.17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahiplerine ise Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilerek, işletmeler kapatıldı.


Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza
Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza
Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza
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Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Para Cezası, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza - Son Dakika


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