Antalya\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı

Antalya kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak ve fırtına, Kumluca ilçesinde ise seralarda zarara neden oldu. Saat 03.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. İlçe genelinde etkili olan yağış özellikle Sarıcasu, Salur, Kavak ve Hacıveliler mahallelerinde sele neden oldu. Mavikent, Kum ve Karşıyaka gibi mahallelerde ise hortum oluştuğu ve birçok serada hasara yol açtığı belirlendi. Hacıveliler'in Şıh mevkisindeki bir köprü ise yıkıldı. İlçe genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KEMER'DE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Kemer ilçesinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde aşırı yağışlar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 6 Şubat 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.