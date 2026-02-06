Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı
06.02.2026 11:57  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı
Haber Videosu

Kumluca'da etkili olan sağanak yağış ve hortum, seralarda hasara neden oldu; eğitim Kemer'de durduruldu.

Antalya kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak ve fırtına, Kumluca ilçesinde ise seralarda zarara neden oldu. Saat 03.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. İlçe genelinde etkili olan yağış özellikle Sarıcasu, Salur, Kavak ve Hacıveliler mahallelerinde sele neden oldu. Mavikent, Kum ve Karşıyaka gibi mahallelerde ise hortum oluştuğu ve birçok serada hasara yol açtığı belirlendi. Hacıveliler'in Şıh mevkisindeki bir köprü ise yıkıldı. İlçe genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KEMER'DE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Kemer ilçesinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde aşırı yağışlar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 6 Şubat 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Kumluca, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Kemer, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:26:40. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.