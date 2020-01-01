Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası - Son Dakika

Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı öğrencileri Kumluca ilçesinde bilinçli çiftçilerce üretilmiş sağlıklı sebzelerin yer aldığı bir tanıtım haftası düzenledi.

Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı öğrencileri Kumluca ilçesinde bilinçli çiftçilerce üretilmiş sağlıklı sebzelerin yer aldığı bir tanıtım haftası düzenledi.


Sebze yetiştiriciliği dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Öğr. Gör. Dr. Nimet Aydoğan, özellikle kış mevsiminde bolca tüketilen farklı sebze türlerinin sağlıklı olabilmesi için biyolojik mücadele, bombus arısı ve organik gübreler kullanılarak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.


Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez ise, ülkemizdeki her bireyin sağlıklı gıdalardan eşit tüketim hakkı olduğunu belirterek 'Üzülerek görüyoruz ki hem yazılı hem de görsel medya aracılığı ile konusunda uzman olmayan kişilerce yapılan bazı talihsiz açıklamalar bizleri olduğu kadar Kumluca ölçeğinde tarımsal üretim yapan çiftçilerimizi de yıpratmaktadır. Kumluca MYO olarak asıl amacımız, öğrencilerimizi mesleki açıdan en doğru bilgiler ile donatarak, tarımsal anlamda yaptırdığımız uygulamalarla her türlü tecrübeyi edinmiş olarak mezun etmektir. Bu vesile ile "Sağlıklı Gıdanın Başkenti" olarak akıllarda yer eden Kumluca ilçesinde tarım eğitimi vermekten de ayrı bir mutluluk duyduğumuzu dile getirmeliyim.' diye konuştu.


Örtüaltı sebze üretiminde bilinçli kişilerce her mevsim sağlıklı gıdaların üretildiğini söyleyen Sönmez, 'Kumluca'da bitkilerimizin tozlanmasını bombus arıları gerçekleştirirken, koruma görevini ise yararlı böcekler üstlenmektedir. Özellikle biyolojik mücadele sayesinde kimyasal uygulamalara gerek kalmadan son derece sağlıklı sebzeler üretilmektedir.' ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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