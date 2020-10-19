Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3) - Son Dakika

Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)

19.10.2020 16:43
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3), System.String[]

'10 DAKİKADA BİTTİ HER ŞEY'Antalya'nın Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zarara neden olan yağış, dolu ve fırtınanın saat 14.00 sıralarında bir anda havanın kararmasıyla etkili olduğunu söyledi.

'10 DAKİKADA BİTTİ HER ŞEY'

Antalya'nın Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zarara neden olan yağış, dolu ve fırtınanın saat 14.00 sıralarında bir anda havanın kararmasıyla etkili olduğunu söyledi. Kökce, "Bir anda çok ciddi bir şekilde rüzgarla fırtına ile birlikte çok ağır bir şekilde dolu ile seralarımız zarar gördü. Doludan dolayı zarar gördü. Domateslerimiz yerle bir oldu. Camilerin minaresini uçurdu, çatıları uçurdu. Büyük, dev ağaçları söktü aldı. 10 dakikada bitti her şey" dedi.

'BENİ 15 METRE YUVARLADI'Yağışa dışarıda yakalananlardan Erol Duran (62) da "Hava karardı. Arabayı zor park ettim. Kuvvetli geldi. Kapalı havaydı. Fırtına, yağmur dolu hepsi bir anda geldi. Beni 15 metre yuvarladı. 15 metre sürükledi. Bir yerim kalmadı. Ondan sonra patladı gitti, hiçbir şey kalmadı. Burası 20 dönüm. Bir tane demiri kalmadı" diye konuştu.YAĞIŞ KAŞ'I DA VURDUKumluca'nın yanı sıra şiddetli yağış, dolu ve fırtına, Kaş ilçesinde de etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren yağış sırasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle hasadı beklenen nar ve üzümlerde büyük zarar meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. FİNİKE'DE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Yağışın etkili olduğu Finike ilçesinde de bazı noktalarda hasar meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde ilk belirlemelere göre, cam ve plastik seralar zarar gördü. Sahilkent Mahallesi'nde ağaç devrilirken, toptancı halinde de sebze kasaları yollara savruldu. Fırtınada bazı evlerin de çatıları hasar gördü.

Ahmet ACAR- Suat SÖĞÜT/KAŞ- FİNİKE (Antalya),


Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)
Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3)

Ziraat Odası, Antalya, Fırtına, Kumluca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3) - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (3) - Son Dakika
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