Ordu'nun Kumru ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Yeniakçalan Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısının bir bölümü fırtınada uçtu, geri kalan kısmında ise hasar meydana geldi.
Mahalledeki bazı elektrik direklerinden kopan kablolara da ekiplerce müdahale edildi.
Fırtına nedeniyle ilçede bazı noktalardaki ağaçlar devrildi.
Son Dakika › Güncel › Kumru'da Fırtına Çatı Uçurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?