Künkcü, 23 Yıl Sonra Yeniden Başkan Seçildi

Künkcü, 23 Yıl Sonra Yeniden Başkan Seçildi
07.01.2026 19:46
Aydın Demir Madeni Eşya Odası'nda Muhammet Ali Künkcü, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Demir Madeni Eşya Torna Tesviye ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nın genel kurulunda, 23 yıldır oda başkanlığı görevini sürdüren Muhammet Ali Künkcü, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Demir Madeni Eşya Torna Tesviye ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı. Başkanlık seçiminin de gerçekleştirildiği genel kurula yoğun katılım oldu. Tek listeyle gidilen seçimde, 23 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Muhammet Ali Künkcü yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. AYESOB Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen 23'üncü Olağan Genel Kurul, esnafın yoğun ilgisine de sahne oldu. Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hayrettin Yıldırım'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda salon tamamen dolarken, çok sayıda oda başkanı ve esnaf, Künkcü'yü yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı olan Künkcü, 40 yıl önce sanayiye çırak olarak başladığını belirterek, ustalarının yanında mesleği öğrendiğini ve kendi iş yerini açtığını söyledi. Daha sonra Demirci Odası Başkanlığı görevine seçildiğini ifade eden Künkcü, "Oda başkanlığında 23 yılı geride bıraktık. Bu süreçte üyelerimiz beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sanayide her zaman abi-kardeş gibi olduk. Dertleri birlikte paylaştık, salgınlar ve krizler yaşadık ama dayanışmamızdan asla vazgeçmedik. Esnafımızın bu güveni benim için çok kıymetli. Bugün buradaysam, bunu onlara borçluyum" dedi.

"Kapım her zaman açık"

AYESOB Başkanı olduktan sonra sorumluluğunun arttığını vurgulayan Künkcü, "Eskiden 600 kişilik bir yapının sorumluluğunu taşıyorduk, bugün ise 54 bin esnaf ve sanatkarımız var. Yükümüz ağır ama esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bazı arkadaşlarımız beni daha sık aralarında görmek istiyor, bu konuda haklılar. Ancak şunu bilsinler ki, bir işleri olduğunda randevu almalarına gerek yok, kapım her zaman açık" diye konuştu. Konuşmasında birlik seçimlerinde yeniden aday olduğunu da açıklayan Künkcü, kendisine destek veren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Muhammet Ali Künkcü, üyelerin oylarıyla yeniden oda başkanlığına seçildi. Künkcü başkanlığındaki yönetim kurulunda Sebahattin Aydın, Osman Ağır, Volkan Bingör, Volkan Özçineli, Ertuğrul Cengiz ve Mehmet Çetindağ yer aldı. Denetim Kurulu'na ise Ahmet Sertkaya, Ahmet Büyüktarakçı ve Engin Maraç seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

