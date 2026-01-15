Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, kadın ve erkeklerde organizasyonun final etabının kura çekimi, saat 12.00'de AXA Sigorta Genel Müdürlük Binası'nda yapılacak.
Kura çekimi, internet üzerinden canlı yayınlanacak. İlgili kulüplerin temsilcileri de kura çekimine katılabilecek.
Kupa Voley Final Etabı Kura Çekimi Yarın
